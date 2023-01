Aus Sicht von Joachim Krause sind die deutschen Schützenpanzer für die Ukraine eine überfällige Maßnahme. Für Kreml-Diktator Wladimir Putin (rechts) sei Deutschland ohnehin längst Kriegspartei. Foto: Michael Ruff/dpa/Pool Sputnik Russian Presidential Press Office via AP up-down up-down Marder-Panzer für die Ukraine Sicherheitsexperte Krause: „Für Russland sind wir längst Kriegspartei“ Von Tim Prahle | 10.01.2023, 05:35 Uhr

Mit der Lieferung mehrerer Schützenpanzer greift Deutschland so aktiv in den Ukraine-Konflikt ein wie nie zuvor. „Überfällig“, betont Joachim Krause vom Institut für Sicherheitspolitik in Kiel. Eine Mehrheit der Deutschen sieht das offenbar anders.