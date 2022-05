Daniel Günther (CDU), Schleswig-Holsteins Ministerpräsident, spricht beim Landesausschuss der CDU. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild FOTO: Axel Heimken Wahlen Jamaika-Parteien in Schleswig-Holstein starten Sondierungen Von dpa | 17.05.2022, 01:47 Uhr

Gut eine Woche nach der Landtagswahl beginnt Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther am Dienstag Sondierungsgespräche zur Bildung einer neuen Landesregierung. Zunächst spricht der CDU-Politiker ab 9.00 Uhr in Kiel mit den Spitzen der Grünen, dann ab 15.00 Uhr mit der FDP. Günther will ausloten, ob die drei bisherigen Koalitionspartner auch in der neuen Wahlperiode miteinander regieren könnten. Sichere Mehrheiten hätte die CDU auch in Zweierbündnissen mit Grünen oder FDP.