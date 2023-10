„ZDF Magazin Royale“ „Itiotentreff“ Teil 2: Böhmermann veröffentlicht weitere rechtsextreme Polizei-Chats Von Jakob Patzke | 06.10.2023, 15:32 Uhr Der Satiriker Jan Böhmermann moderiert das „ZDF Magazin Royale“. Archivfoto: dpa/Rolf Vennenbernd up-down up-down

Vergangene Woche veröffentlichte Jan Böhmermann in der Sendung „ZDF Magazin Royale“ Inhalte der Whatsapp-Gruppe „Itiotentreff“, in der Frankfurter Polizisten rechtsextreme „Witze“ teilten. An diesem Freitag will der Satiriker weitere Chats präsentieren.