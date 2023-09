Meloni unter Druck Migrationskrise auf Lampedusa: Italiens Kabinett berät über Maßnahmen Von dpa | 18.09.2023, 06:50 Uhr Die Ankunft Tausender Bootsmigranten innerhalb weniger Tage bringt die italienische Mittelmeerinsel Lampedusa an ihre Grenzen. Foto: dpa/Cecilia Fabiano up-down up-down

Die Ankunft Tausender Bootsmigranten in kurzer Zeit hat die Insel Lampedusa an ihre Grenzen gebracht. Die EU kündigt Unterstützung an. Italiens Kabinett will nun ein härteres Vorgehen gegen Migration beschließen.