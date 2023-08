Konflikte Israelischer Soldat bei Auto-Attacke getötet Von dpa | 31.08.2023, 14:57 Uhr Israeli bei Auto-Attacke getötet Foto: Ohad Zwigenberg/AP/dpa up-down up-down

In Israel und dem Westjordanland ist die Sicherheitslage weiter angespannt. Und wieder kommt es zu einem mutmaßlichen Anschlag: An einer Straßensperre rast ein Lkw in eine Gruppe von Menschen.