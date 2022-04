Der Rücktritt einer Abgeordneten hat eine Krise in der Regierung um Ministerpräsident Bennett ausgelöst. FOTO: imago images/UPI Photo Abgeordnete tritt zurück Streit um koscheres Essen löst Regierungskrise in Israel aus Von Jakob Patzke | 06.04.2022, 11:27 Uhr

Der Rücktritt einer Abgeordneten hat in Israel eine Regierungskrise ausgelöst. Der Grund soll ein Streit um koscheres Essen in Krankenhäusern sein. Ex-Premierminister Netanjahu hat sich bereits in Stellung gebracht.