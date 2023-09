Besuch beim Obersten Gericht Israel legt Beschwerde gegen deutschen Botschafter Seibert ein Von dpa | 18.09.2023, 07:52 Uhr Steffen Seibert hat in Israel eine Sitzung des Obersten Gerichts besucht. Darin sehen israelische Politiker eine Einmischung in innere Angelegenheiten des deutschen Botschafters. Foto: dpa/Christophe Gateau up-down up-down

Wegen eines Besuchs beim Obersten Gericht steht Deutschlands Botschafter Steffen Seibert in Israel in der Kritik. Israels Außenminister beschwerte sich in Berlin über den Botschafter.