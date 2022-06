ARCHIV - Soll bis zur Vereidigung einer neuen Regierung stellvertretend das Amt des Ministerpräsidenten übernehmen: Jair Lapid. Foto: Fabian Sommer/dpa FOTO: Fabian Sommer Regierung Israel kommt nicht aus dem Krisenmodus - Koalition gibt auf Von dpa | 21.06.2022, 14:24 Uhr

In Israel steht die Regierung vor dem Aus. Ex-Premier Netanjahu hofft nun wiederauf eine Rückkehr an die Macht. An der Schwächung der Koalition hat er deshalb fleißig mitgearbeitet.