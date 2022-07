ARCHIV - IS-Rückkehrerin zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Foto: Martin Höke/dpa FOTO: Martin Höke up-down up-down Justiz IS-Rückkehrerin zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt Von dpa | 26.07.2022, 14:17 Uhr

2015 schloss sich eine junge Frau aus Sankt Augustin der Terrormiliz IS in Syrien an - mit dabei ihr fünf Jahre alter Sohn. Nun hat das Oberlandesgericht Düsseldorf ein Urteil gesprochen.