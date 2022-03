Ein Stäbchen für die Entnahme eines Abstrichs FOTO: Sebastian Gollnow Fallzahlen Inzidenz in Schleswig-Holstein schwankt: Nun bei 1468,3 Von dpa | 31.03.2022, 21:17 Uhr | Update vor 47 Min.

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein schwankt auf hohem Niveau: Die Zahl der registrierten neuen Infektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag am Donnerstag bei 1468,3 wie aus den Daten der Landesmeldestelle (Stand: 19.17 Uhr) hervorgeht. Am Vortag lag sie bei 1511,5, davor bei 1478,8. Vor einer Woche hatte der Wert bei 1574,5 gelegen. Im Vergleich der Bundesländer gehört Schleswig-Holstein zur Gruppe mit Zahlen unter dem Bundesdurchschnitt. Noch niedriger ist die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut in Berlin, Hamburg, Brandenburg, NRW und Hessen.