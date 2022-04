Corona-Tests FOTO: Hendrik Schmidt Corona-Fallzahlen Inzidenz in NRW sinkt auf 670 Von dpa | 19.04.2022, 09:06 Uhr | Update vor 11 Min.

Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist weiter gesunken. Am Dienstag verzeichnete das Robert Koch-Institut (RKI) für das bevölkerungsreichste Bundesland eine Inzidenz von 670. Auch bundesweit lag der Wert bei 670. Zum Vergleich: Am Ostersonntag lag der Wochenwert in NRW noch bei 803. Die Kennziffer gibt an, wie viele Neuinfektionen auf 100.000 Menschen den Behörden innerhalb von sieben Tagen gemeldet wurden. Die höchsten Wochenwerte gab es im Kreis Coesfeld (1564) und in Bielefeld (1321). Am niedrigsten war die Corona-Kennziffer im Rhein-Sieg-Kreis (302). Ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion wurde bekannt. Das RKI wies auf die Möglichkeit hin, dass unter anderem wegen der Feiertage und der Ferien nicht alle Neuinfektionen erfasst wurden.