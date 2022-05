ARCHIV - Proben für Corona-Tests werden für die weitere Untersuchung vorbereitet. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/Symbolbild FOTO: Hendrik Schmidt Corona-Fallzahlen Inzidenz in Hamburg liegt bei 455,2 Von dpa | 17.05.2022, 07:53 Uhr

Die Hamburger Corona-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 455,2. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von Dienstagmorgen (3.11 Uhr) wiedergeben. Am Vortag hatte die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner und Woche bei 478,2 gelegen, am Dienstag der Vorwoche bei 505,1. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz hat das RKI am Dienstagmorgen mit 437,6 angegeben.