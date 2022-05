Plädiert für ein Festhalten an der ÖPNV-Maskenpflicht: Weltärztechef Frank Ulrich Montgomery Foto: Thomas Trutschel/photothek.net, via www.imago-images.de

Weltärztechef Frank Ulrich Montgomery hält die Maskenpflicht in Bussen und Zügen hingegen weiterhin für eine „sehr niederschwellige aber absolut sinnvolle Maßnahme“. Es gehe nicht in erster Linie um den Selbstschutz, sondern den Schutz der vulnerablen Personen mit Vorerkrankungen und der Ungeimpften.

„Aus infektiologischer Sicht spräche nicht viel dagegen, auch wenn ein Ansteckungsrisiko in engen und geschlossenen Räumen natürlich nicht ganz auszuschließen ist“, sagte der Professor und Chefarzt einer Berliner Kinderklinik. „In vielen europäischen Ländern ist längst Schluss mit den Masken, auch in Flugzeugen. Deutschland ist nach wie vor extrem vorsichtig.“ Tenenbaum ergänzt:

Wo die Ansteckungsgefahr weiter hoch sei, und dazu zählten volle Busse, Bahnen und Flugzeuge, „dort sollte an der Tragepflicht festgehalten werden, und das bitte bundesweit und so lange, bis wir endgültige Corona-Entwarnung geben können, also frühestens wohl zum kommenden Frühjahr.“

In den Niederlanden war die Maskenpflicht im ÖPNV schon Ende März ausgelaufen, in Belgien am vergangenen Montag, in Österreich müssen im Nahverkehr ab dem 1. Juni keine Masken mehr getragen werden. In Deutschland ist die ÖNPV-Maskenpflicht Ländersache. Noch hat keine Landesregierung ein Ende beschlossen.

Kopfschütteln über deutsche Vorsicht

„Den Bundesbürgern fällt es zunehmend schwer, die Sinnhaftigkeit von bestimmten Corona-Maßnahmen zu erkennen, wenn international immer weniger Maßnahmen wie das Maskentragen verpflichtend sind“, sagte DGPI-Chef Tenenbaum. Da sie die Übertragung des Virus effektiv verhindern könnten, sei eine „politische Güterabwägung“ notwendig.

„Die Kerngesunden und dreimal Geimpften benötigen das nicht, aber es gibt noch zehn Millionen Menschen ohne ausreichenden Schutz“, betonte hingegen Montgomery. Niemand wisse, wie sich die Infektionslage entwickele. „In vielen Teilen der Erde beginnt gerade der Winter, und es ist keinesfalls ausgeschlossen, dass schon bald neue Varianten auch nach Deutschland eingetragen werden.“

Montgomerys Fazit: