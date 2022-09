Protest gegen Militärjunta in Myanmar Foto: -/AP/dpa up-down up-down Menschenrechte Human Rights Watch: Tödliche Folter in Myanmars Haftzentren Von dpa | 13.09.2022, 00:31 Uhr

Die Generäle in Myanmar führen seit ihrem Putsch ein Angstregime. Gegner lassen sie regelmäßig festnehmen. Was diese in der Haft erleiden müssen, ist laut neuesten Untersuchungen entsetzlich.