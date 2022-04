„Eine Absenkung des Rentenniveaus ist für mich keine Option“, sagte der SPD-Politiker im Interview mit unserer Redaktion. „Es wird uns noch eine Weile gelingen, die Beiträge stabil zu halten, und wie gesagt, sie waren schon mal höher“, ergänzte er.



Die Beiträge liegen seit 2018 bei 18,6 Prozent, unter der Regierung von Helmut Kohl waren es mehr als 20 Prozent. „In der Arbeitslosenversicherung wurden die Beiträge gesenkt“, sage Heil und betonte: „Wir brauchen eine Gesamtschau der Sozialversicherungsbeiträge und müssen bundespolitisch entscheiden, was über Beiträge und was über Steuern finanziert wird. Und das werden wir in dieser Koalition klären.“ Im Koalitionsvertrag ist vereinbart, dass die Beiträge bis 2025 nicht steigen werden.