Flugblatt-Causa: Söder will Sonntag entscheiden Bratwurst und Blasmusik: ein Nachmittag mit Hubert Aiwanger Von Burkhard Ewert Dirk Fisser | 03.09.2023 Hubert Aiwanger, Chef der Freien Wähler, Vize-Ministerpräsident und Wirtschaftsminister in Bayern.

Hubert Aiwanger steht wegen Antisemitismus-Vorwürfen unter Druck. Am Sonntag will Ministerpräsident Markus Söder erklären, wie es weitergeht. Und was macht Aiwanger? Isst in Hessen Bratwurst. Beobachtungen aus dem Wahlkampf in der Provinz.