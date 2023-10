Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger warnt vor den Folgen einer weiteren Ausbreitung von Raubtieren in Deutschland. Unserer Redaktion teilte der bayerische Vize-Ministerpräsident mit: „Bären haben wie auch Wölfe keine natürlichen Feinde in Deutschland und breiten sich deshalb immer mehr aus. Die Konflikte bis hin zu menschlichen Todesfällen nehmen logischerweise immer mehr zu.” Das sei nicht den Tieren anzulasten, sondern Schuld einer unvernünftigen Politik, so Aiwanger.

Hubert Aiwanger: Bär breitet sich nach Deutschland aus

Wölfe töten allein in Deutschland jedes Jahr Hunderte Nutztiere wie Schafe oder Rinder. Der Abschuss der Raubtiere ist bislang nur unter strengen Auflagen möglich. Nachgewiesene Angriffe auf Menschen hat es in Deutschland in den letzten Jahren nicht gegeben. Im Frühjahr hatte ein Bär in Norditalien einen Jogger getötet. In Deutschland sollen vereinzelt Schafe von Bären gerissen worden sein. Aufnahmen aus Wildkameras zeigen Braunbären in Bayern.

Ein Braunbär in Bayern. Foto: Bayerisches Landesamt für Umwelt Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Aiwanger warnte: „Gerade der Bär breitet sich aufgrund der Überpopulation in Regionen wie dem Trentino auch zunehmend nach Bayern aus und wir werden zeitnah erleben, dass Wanderer als Tourismusgäste in Bergregionen ausbleiben.” Bislang sei noch wenig bekannt zum Verhaltensmuster der Bären in Oberbayern. „Wenn allerdings zu erwarten ist, dass eine direkte Gefahr für Menschen ausgeht, dann muss der Bär auch entnommen werden”, sagte Aiwanger.

Hubert Aiwanger: Wolf muss bejagt werden dürfen

Er forderte, den „günstigen Erhaltungszustand” beim Wolf anzuerkennen und eine Bejagung zu erlauben, es gebe mittlerweile etwa 2000 Wölfe in Deutschland. „Bei einer jährlichen Zuwachsrate von 30 Prozent und mehr müssten 500 Tiere pro Jahr erlegt werden, damit sich der Bestand nicht weiter ausbreitet und letztendlich gezwungen ist, in Dörfer oder Städte vorzudringen”, rechnete Aiwanger vor. Ansonsten seien Freilandtierhaltung und der Tourismus in Oberbayern und im Allgäu massiv gefährdet.