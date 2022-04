In Berlin Mitte wurde ein leerstehendes Hostel besetzt. Die Aktivisten und Aktivistinnen fordern den Raum für Geflüchtete zu nutzen. Foto: Christophe Gateau/dpa FOTO: Christophe Gateau Berlin Hostel besetzt - Aktivisten fordern Raum für Geflüchtete Von dpa | 30.04.2022, 13:17 Uhr

Aktivisten und Aktivistinnen von der Initiative „Hostels to Housing“ haben ein leerstehendes Hostel in Berlin besetzt. Sie fordert, in dem Gebäude Geflüchtete unterzubringen.