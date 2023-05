Der 51-jährige Boris Rhein (CDU) will im Herbst in Hessen die Landtagswahl gewinnen. Beim Thema Migration kritisiert er die Bundesregierung und damit seine Herausforderin, Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), besonders scharf. Foto: Sebastian Christoph Gollnow up-down up-down CDU-Ministerpräsident im Interview Wie Boris Rhein (CDU) Frauenschläger in die Schranken weisen will Von Rena Lehmann | 15.05.2023, 01:00 Uhr

Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) will Migration stärker steuern und Frauenschläger mit Fußfesseln versehen. So will er im Herbst die Landtagswahl gegen Nancy Faeser (SPD) gewinnen.