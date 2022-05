Die Mutter von Hendrik Holt verdeckt ihr Gesicht im Windkraft-Prozess vor dem Landgericht Osnabrück vor den Kameraobjektiven. Sie hat ihren ersten Wohnsitz mittlerweile in Berlin. Hier kommen Straftäter besonders schnell in den offenen Vollzug. FOTO: David Ebener Lockere Haftbedingungen in Hauptstadt Windkraft-Prozess: Offener Vollzug in Berlin statt Knast in Niedersachsen? Von Dirk Fisser | 23.05.2022, 04:55 Uhr

Trotz hoher Haftstrafe in den offenen Vollzug: Kein Problem in Berlin, weswegen Straftäter offenbar gezielt in die Hauptstadt ziehen. Gilt das auch für die mutmaßlichen Windkraftbetrüger um Hendrik Holt: Offener Vollzug in Berlin statt Knast in Niedersachsen?