Der Zickhusener Bürgermeister Hansjörg Rotermann ärgert sich über die geplanten Einschränkungen für das Heizen mit Holz. Foto: Tobias Schmidt up-down up-down Streit über Heizen mit Holz Meck-Pomm-Bürgermeister zu Robert Habeck: „Mir fliegt das Blech weg“ Von Tobias Schmidt | 31.05.2023, 08:52 Uhr

In Berlin hat sich die Ampel im Heizungsstreit verkeilt. In Zickhusen zwischen Schwerin und Rostock will Bürgermeister Hansjörg Rotermann die Wärmewende ins Werk setzen. Leider stehen ihm Politik und Verwaltung im Weg. Ein Ortsbesuch.