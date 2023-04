Recep Tayyip Erdogan soll einen Herzinfarkt erlitten haben. Foto: dpa/Markus Schreiber up-down up-down Sprecher weist Gerüchte zurück Erdogan soll mit Herzinfarkt im Krankenhaus sein – Berichte über ernsten Zustand , afp und | 26.04.2023, 22:44 Uhr | Update vor 42 Min. Von Flora Hallmann dpa | 26.04.2023, 22:44 Uhr | Update vor 42 Min.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan soll Medienberichten zufolge einen Herzinfarkt erlitten haben und in kritischem Zustand sein. Ein Regierungssprecher dementierte die Gerüchte am Abend – allerdings wurden am Mittwoch Wahlkampftermine abgesagt.