ARCHIV - Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister und Präsident des Senats. Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild FOTO: Marcus Brandt Metropolen Hamburg, Zürich und Wien weiten Zusammenarbeit aus Von dpa | 13.05.2022, 04:06 Uhr

Die Metropolen Hamburg, Zürich und Wien bauen ihre Zusammenarbeit in den Bereichen urbane Mobilität und nachhaltige Stadtentwicklung aus. Darüber hinaus vereinbarten die Städte, ihre strategischen Ansätze und praktischen Erfahrungen bei der Bewältigung der Corona-Pandemie gemeinsam zu bewerten, um für künftige Krisen besser gewappnet zu sein, wie es in einer am Donnerstag in Wien veröffentlichten Erklärung von Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und der Stadtpräsidentin von Zürich, Corine Mauch, heißt.