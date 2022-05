ARCHIV - Ein Kit für einen Corona-Schnelltest liegt auf dem Federmäppchen eines Schülers. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Matthias Bein Pandemie Hamburg kippt Corona-Testpflicht an den Schulen Von dpa | 04.05.2022, 17:42 Uhr

Hamburgs Schulbehörde hat die Corona-Testpflicht an Schulen gekippt. Dafür trete jedoch eine bereits abgeschaffte Regelung wieder in Kraft, nämlich dass ab sofort nur Geimpfte, Genesene oder Getestete am Unterricht teilnehmen dürfen, teilte die Schulbehörde am Mittwoch mit. Sie reagierte auf ein Urteil des Verwaltungsgerichts Hamburg, das am vergangenen Mittwoch dem Eilantrag einer geimpften Gymnasiastin und eines geimpften Grundschülers gegen die Masken- und Corona-Testpflicht an Schulen stattgegeben hatte.