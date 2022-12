Halle-Attentäter Foto: Ronny Hartmann/AFP/POOL/dpa up-down up-down Nach Geiselnahme Halle-Attentäter in Gefängnis nach Bayern verlegt Von dpa | 20.12.2022, 10:02 Uhr

Letzte Woche hat der Attentäter von Halle in einem Gefängnis zwei Menschen als Geisel genommen. Deswegen wird er in ein anderes Gefängnis verlegt. Offen ist, wie lange er in der JVA Augsburg-Gablingen bleiben wird.