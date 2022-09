Robert Habeck Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa up-down up-down Energiekrise Habeck „verwundert“ über Brief von AKW-Betreiber Von dpa | 07.09.2022, 17:18 Uhr

Ein Akw-Betreiber wendet sich in einem Brief gegen Pläne des Bundeswirtschaftsministers zur Laufzeit der verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland. Habeck zeigt sich verwundert über die Einwände.