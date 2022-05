Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundeswirtschaftsminister, spricht. Foto: Julian Stratenschulte/dpa FOTO: Julian Stratenschulte Landtagswahlen Habeck: „Es gibt zwei Wahlsieger - Günther und die Grünen“ Von dpa | 08.05.2022, 19:35 Uhr | Update vor 13 Min.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die Zugewinne der Grünen bei der Wahl in Schleswig-Holstein hervorgehoben und wirbt für eine weitere Regierungsbeteiligung seiner Partei. „Die Leute wollen Daniel Günther als Ministerpräsident und die Grünen in der Regierung“, sagte Habeck am Sonntagabend im TV-Sender Welt mit Blick auf den CDU-Ministerpräsidenten.