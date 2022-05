Monika Heinold (r), Spitzenkandidatin von Bündnis90/Die Grünen, wird von Robert Habeck beglückwünscht. Foto: Marcus Brandt/dpa FOTO: Marcus Brandt Landtagswahlen Grüne und FDP bringen sich als Regierungspartner in Stellung Von dpa | 08.05.2022, 20:30 Uhr

Nach dem deutlichen Wahlsieg der CDU bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein haben sich Grüne und FDP als mögliche Regierungspartner der CDU in Stellung gebracht. „Wir haben vermutlich das beste Ergebnis als Grüne bei einer Landtagswahl, sind zweitstärkste Kraft und das zeigt, dass die Menschen in Schleswig-Holstein uns Grüne in Regierungsverantwortung haben wollen“, sagte die Grünen-Spitzenkandidatin und bisherige Finanzministerin in Schleswig-Holstein, Monika Heinold, am Sonntagabend im NDR-Fernsehen.