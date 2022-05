Während der Corona-Pandemie galten während der Gottesdienste strenge Abstandsregeln. Aber auch generell gehen viele Mitglieder auf Abstand zu ihrer Kirche. FOTO: imago images/Karina Hessland Viele Kirchenaustritte Grafik: Hier leben die meisten Atheisten in Deutschland Von Torben Kessen | 13.05.2022, 20:15 Uhr

In den letzten Jahren hat es bei der katholischen und evangelische Kirche viele Austritte gegeben. Die Atheisten in Deutschland leben in sehr unterschiedlichen Regionen.