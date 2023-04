Katrin Göring-Eckardt Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down Energie Göring-Eckardt: „Strompreis wird natürlich günstiger“ Von dpa | 11.04.2023, 13:30 Uhr

Diese Woche werden die letzten drei AKW in Deutschland vom Netz genommen. Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt schaut aber optimistisch in die Zukunft - auch in Bezug auf den Strompreis.