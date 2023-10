Tödliche Messerattacke in Arras „Der Horror wiederholt sich“: Lehrer in Frankreich nach Messerangriff geschockt Von Birgit Holzer | 13.10.2023, 18:44 Uhr Ein 20-Jähriger hat in Frankreich bei einem Messerangriff an einer Schule einen Lehrer getötet und zwei Personen verletzt. Foto: dpa/Ludovic Marin up-down up-down

Ein 20-Jähriger tötete am Freitag im nordfranzösischen Arras bei einem Messerangriff einen Lehrer und verletzte zwei weitere Personen. In Frankreich werden Erinnerungen an den vor drei Jahren ermordeten Lehrer Samuel Paty wach.