Altbundeskanzler Gerhard Schröder hält an seinem guten Verhältnis zu Russland fest. Archivfoto: imago images/ari Ehemaliger Bundeskanzler Schröder verteidigt Haltung zu Russland: „Das ist mein Leben" Von dpa | 28.06.2023, 10:26 Uhr

Auch mehr als ein Jahr nach Ausbruch des Ukraine-Krieges hält Altbundeskanzler Gerhard Schröder an seinem guten Verhältnis zum Kreml fest. Bezogen auf die Kritik an seiner Person gibt sich der SPD-Politiker in einem Interview kämpferisch.