Die Polizei in der georgischen Hauptstadt setzte am späten Mittwoch Wasserwerfer und Tränengas ein, um Demonstranten rund um das Parlamentsgebäude zu vertreiben. Foto: dpa/AP/Zurab Tsertsvadze
Nach großen Protesten Georgien zieht umstrittenes „Agenten"-Gesetz zurück
Von dpa | 09.03.2023, 08:14 Uhr

Tagelang protestieren Tausende in Georgien gegen ein geplantes Gesetz über „ausländische Agenten“, das die Ex-Sowjetrepublik in ihren Augen wegrückt von der EU – und wieder näher an Russland. Nun hat die Regierungspartei den Entwurf zurückgezogen.