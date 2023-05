Bereits kurz nach Beginn des Krieges in der Ukraine fanden in Georgien Proteste gegen Russland statt. Der mächtige Nachbar wird auch hier gefürchtet, weshalb viele einen Beitritt zur EU und der Nato befürworten. Foto: imago/Zuma Wire up-down up-down Bald Mitglied im Schatten Russlands? Zwischen Ost und West: Georgiens Drahtseilakt auf dem Weg in die EU Von Dominik Bögel | 29.05.2023, 07:00 Uhr

Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine befindet sich das Kaukasusland Georgien in einer heiklen Situation: Das Volk will möglichst schnell in die EU, doch die Regierung zaudert – denn die Angst vor Russland ist allgegenwärtig.