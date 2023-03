Der Equal Pay Day liegt 2023 am 7. März. Bis dahin arbeiten Frauen symbolisch umsonst. Foto: IMAGO IMAGES / Panthermedia up-down up-down Equal Pay Day 2023 Gender Pay Gap: Warum verdienen Frauen weniger als Männer? Von Flora Hallmann | 07.03.2023, 15:02 Uhr

Am 7. März ist es so weit: Ab Dienstag werden Frauen endlich auch für ihre Arbeit bezahlt – zumindest symbolisch. Heute ist der Equal Pay Day. Was das bedeutet und warum Frauen immer noch weniger verdienen als Männer.