Dorothee Stapelfeldt (SPD), Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, spricht während der Gedenkfeier. Foto: Marcus Brandt/dpa

KZ-Gedenkstätte Gedenkfeier zum Jahrestag des Kriegsendes in Neuengamme Von dpa | 03.05.2022, 19:00 Uhr

Unter dem Eindruck der Ereignisse in der Ukraine haben am Dienstag mehrere Hundert Menschen des Kriegsendes vor 77 Jahren in der Hamburger KZ-Gedenkstätte Neuengamme gedacht. Erstmals fand die Feier ohne Beteiligung offizieller Vertreter aus Russland und Belarus statt. Deren Anwesenheit halte die Hamburger Gedenkstätten-Leitung für unzumutbar.