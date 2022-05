Tagungsort ist das „Weissenhaus Grand Village Resort“, welches an der schleswig-holsteinischen Ostsee zwischen Fehmarn und Kiel liegt. Das Schloss befindet sich auf einem weitläufigen 75 Hektar großen, historischen Parkgelände direkt an einem drei Kilometer langen Naturstrand der Ostsee.

Das Treffen ist zudem eine Vorbereitung auf den G7-Gipfel aller Vertreter am 7. und 8. Juni auf Schloss Elmau in Bayern. Im Herbst 2022 ist ein weiteres Außenminister-Treffen vorgesehen.

Warum wurde Weissenhaus als Tagungsort für G7 ausgewählt?

Bei der Auswahl des Veranstaltungsortes wurden laut Auswärtigem Amt unterschiedliche Kriterien berücksichtigt. Dazu zählen etwa Sicherheitsfragen, eine der Vertraulichkeit des Austausches angemessene Größe, die verkehrsmäßige Anbindung sowie die Verfügbarkeit von weiteren Unterbringungsmöglichkeiten für Delegationsmitglieder, Gäste und Vertreter der Medien.

Ein Grund, das Treffen in den ländlichen Raum zu verlegen, könnten die G20-Krawalle von Hamburg gewesen sein. Schon beim G7-Treffen der Außenminister 2015 in Lübeck hatten Demonstranten versucht, einen Empfang im Rathaus zu stören, es gab Verletzte.

Gab es in Weissenhaus schon einmal einen politischen Gipfel?

Nein. Der letzte Gipfel der wichtigsten westlichen Industrienationen in Deutschland war der G20-Gipfel am 7. und 8. Juli 2017 in Hamburg – damals waren die Regierungschefs der 20 größten Nationen zusammengekommen.

Außerdem fand im Jahr 2007 vom 6. bis 8. Juni ein G8-Gipfel ebenfalls an der Ostsee statt: in Heiligendamm in Mecklenburg-Vorpommern. Damals zählte Russland noch zu den G-Staaten. Das letzte Treffen der G7-Außenminister in Deutschland fand am 14. und 15. April 2015 in Lübeck statt.