Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Außenministerin von Deutschland, spricht. Foto: Marcus Brandt/dpa FOTO: Marcus Brandt Ostholstein G7 an der Ostsee ohne weitere Proteste zu Ende gegangen Von dpa | 14.05.2022, 14:01 Uhr

Das Außenministertreffen der G7 an der Ostsee ist ohne weitere Proteste zu Ende gegangen. Die Lage sei bis zum Schluss friedlich gewesen, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag. Während des dreitägigen Treffens gab es somit nur eine einzige Protestaktion. Am Freitagmorgen hatten Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace mit einem Banner am Strand nahe dem Tagungsort für eine schnelle Unabhängigkeit der G7-Staaten von fossilen Energien demonstriert.