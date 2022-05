Weil sie mehr Geld wollen, haben Erzieher und Erzieherinnen am Mittwoch protestiert, statt zu arbeiten. Foto: Marius Becker/dpa - Nutzung nur nach vertraglicher Vereinbarung FOTO: Marius Becker Politik Für mehr Geld auf die Straße Von dpa | 04.05.2022, 17:34 Uhr

Viele Schülerinnen und Schüler bleiben nach dem Unterricht noch in der Schule. Sie gehen dann in die Ganztagsbetreuung. Doch am Mittwoch mussten einige direkt nach dem Unterricht nach Hause. Denn in manchen Bundesländern haben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Ganztag gestreikt.