Buch von Frühpädagogik-Expertin: Kitas vor dem Kollaps Ilse Wehrmann: Wie diese Frau unsere Kindergärten retten will Von Marion Trimborn | 16.09.2023, 06:00 Uhr Kita-Expertin Ilse Wehrmann warnt in ihrem neuen Buch vor einem Kita-Kollaps Foto: Ilse Wehrmann up-down up-down

Die Kitas in Deutschland sind in einem prekären Zustand – und das seit Jahrzehnten. Der Neubau zieht sich lange hin. Die Frühpädagogik-Expertin Ilse Wehrmann schlägt in ihrem neuen Buch nun Alarm. Deutschland nehme seine Kinder nicht wichtig genug. Was also tun?