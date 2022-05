ARCHIV - Eine Klimaaktivistin sprüht während einer Kundgebung ein Logo der Bewegung Fridays For Future auf ein Transparent. Foto: Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: RONNY HARTMANN Demonstration Fridays for Future ruft zum NRW-Aktionstag auf Von dpa | 06.05.2022, 00:49 Uhr

Mehr als 20 Ortsgruppen von Fridays for Future (FFF) haben in Nordrhein-Westfalen für diesen Freitag unter dem Motto „#NRWgenugVerwüstet“ zu einem landesweiten Aktionstag aufgerufen. Die Klima-Bewegung will gut eine Woche vor der NRW-Landtagswahl am 15. Mai auf „tiefgreifenden Missstände in der Politik“ hinweisen und „das Versagen der Landesregierung in der eskalierenden Klimakrise“ anprangern, teilte Fridays for Future mit.