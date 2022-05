ARCHIV - Windräder drehen sich nach Sonnenuntergang in einem Windpark. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa FOTO: Jens Büttner Koalitionsverhandlungen Fridays for Future fordert Klimaschutzziele Von dpa | 18.05.2022, 11:03 Uhr

Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future will die bevorstehenden Koalitionsverhandlungen in Schleswig-Holstein mit einer Kundgebung begleiten. Die Aktion am 27. Mai steht unter der Überschrift „Umsteuern auf Klimakurs statt Kurs halten“, wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten.