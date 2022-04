Flughafen Düsseldorf FOTO: David Young Pandemie Flughäfen in Köln und Düsseldorf empfehlen weiterhin Maske Von dpa | 04.04.2022, 07:52 Uhr | Update vor 36 Min.

Die beiden großen Flughäfen in Köln und Düsseldorf empfehlen Reisenden weiterhin das Tragen von Corona-Masken. „Der Düsseldorfer Flughafen empfiehlt Reisenden und Besuchern weiterhin das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Terminal“, erklärte eine Sprecherin. Eine Pflicht gebe es gleichwohl nicht mehr - nur noch im „Skytrain“ als öffentliches Verkehrsmittel sowie in den Flügen der meisten Airlines. Ähnlich gestaltet sich die Situation in Köln. „Der Airport empfiehlt dringend das Tragen einer Schutzmaske“, sagte eine Sprecherin. Eine Plicht gebe es aber nicht.