Krieg in der Ukraine Fischer: Europas Sicherheit dauerhaft durch Russland bedroht Von dpa | 27.05.2023, 01:51 Uhr

Auch ein Waffenstillstand in der Ukraine würde die Kriegsparteien nicht zufriedenstellen, so Ex-Außenminister Joschka Fischer. Die neue Devise in Europa müsse langfristig lauten: „Sicherheit vor Russland“.