Von dpa | 23.04.2022, 03:41 Uhr

Im schleswig-holsteinischen Landtagswahlkampf nehmen die Auseinandersetzungen zwischen den bisherigen Koalitionspartnern FDP und Grüne weiter zu. FDP-Fraktionschef Christopher Vogt wies am Freitag den Vorwurf der Grünen-Spitzenkandidatin Monika Heinold zurück, die Liberalen bremsten beim Klimaschutz. „Das werte ich als rein taktische Aussage, um sich vielleicht noch in eine schwarz-grüne Koalition retten zu können“, sagte Vogt der Deutschen Presse-Agentur. „Es geht beim Klimaschutz nicht um das Ob, sondern um das Wie, denn grünen Unsinn machen wir in der Tat nicht mit.“