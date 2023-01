FDP-Delegation in Taiwan Foto: ---/Außenministerium Taiwan/dpa up-down up-down Diplomatie FDP-Politiker in Taiwan: Präsidentin dankt für Unterstützung Von dpa | 10.01.2023, 05:32 Uhr

Die Spannungen um Taiwan nehmen zu - seit Russlands Einmarsch in die Ukraine wächst die Sorge, dass China die Insel ähnlich angreifen könnte. Eine FDP-Delegation will in Taipeh ihre Unterstützung zeigen.