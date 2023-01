Taipeh Foto: Chiang Ying-Ying/AP/dpa up-down up-down Konflikte FDP-Delegation in Taiwan - China provoziert mit Manövern Von dpa | 09.01.2023, 04:57 Uhr

Die Spannungen um Taiwan haben zugenommen. Nach Russlands Einmarsch in die Ukraine wachsen Sorgen, dass China die Insel ähnlich angreifen könnte. Eine FDP-Delegation will in Taipeh ihre Unterstützung zeigen.