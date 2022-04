Stefan Birkner (FDP) FOTO: Ole Spata Parteien FDP-Chef: Mehr öffentlich-private Projekte in Niedersachsen Von dpa | 12.04.2022, 09:23 Uhr | Update vor 24 Min.

Der Chef der niedersächsischen FDP, Stefan Birkner, will mehr öffentliche Projekte mit privater Beteiligung. Sogenannte Öffentlich-Private-Partnerschaftsprojekte (ÖPP) könnten helfen, den Investitionsstau in Niedersachsen in Milliardenhöhe zu beseitigen, sagte Birkner in einem Gespräch mit der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Dienstag). Auch müsste die N-Bank zu einer „echte Investitionsbank“ werden.