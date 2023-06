Ein Asylzentrum in Serbien. Foto: Boris Babic / dpa up-down up-down Ansage von Fraktionschef Christian Dürr FDP-Mann: Auch Minderjährige in Asylzentren vor EU-Grenzen überprüfen und | 02.06.2023, 01:00 Uhr Von Tobias Schmidt Rena Lehmann | 02.06.2023, 01:00 Uhr

FDP-Fraktionschef Christian Dürr hat sich dafür ausgesprochen, in den Asylzentren an den EU-Außengrenzen auch Minderjährige festzuhalten. Droht jetzt neuer Streit in der Ampel?