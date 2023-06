Nach der Niederlage ihrer konservativen Partei des richtigen Weges (DYP) bei den türkischen Parlamentswahlen 1995 trat die Ministerpräsidentin Tansu Ciller zurück. Archivfoto: dpa up-down up-down Feministische Politik? Von wegen Erste und einzige Regierungschefin der Türkei: Wie Tansu Ciller das Land prägte Von Susanne Güsten | 23.06.2023, 13:00 Uhr

Vor 30 Jahren wurde Tansu Ciller Ministerpräsidentin der Türkei. Gewalt und Korruption zeichneten ihre Amtszeit aus. Am Ende verhalf sie erstmals in der Geschichte der Türkei den Islamisten an die Macht. Heute macht sie Wahlkampf für Präsident Erdogan.